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Результаты матчей НХЛ за 23 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 23 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

23 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 14 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Врана (Эллер) – 02:22' (5x5)   1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 14:00' (5x3)   1:2 Хорват – 65:00' (ПБ)

«Филадельфия Флайерз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 Б. Гости прервали шестиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ворачек (Санхайм, Кутюрье) – 33:26' (5x5)   1:1 Манджапане (Баклунд) – 41:01' (5x5)   2:1 Хейз (Фараби) – 56:14' (5x5)   2:2 Линдхольм (Андерссон, Годро) – 58:37' (6x5)   2:3 Ткачук – 65:00' (ПБ)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотс» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кессел (Келлер, Степан) – 10:24' (5x4)   1:1 Копитар (Даути, Кемпе) – 22:25' (5x4)   1:2 Круз (Сёдерберг, Хиностроза) – 35:29' (5x5)   1:3 Фишер – 57:50' (en)   2:3 Прохоркин (Рой, Уокер) – 58:25' (6x5)

«Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дюбуа (Дженнер, Бьёркстранд) – 04:59' (5x4)   1:1 Уилер (Рослович, Куликов) – 08:23' (5x5)   2:1 Элерс (Уилер) – 25:19' (5x5)   2:2 Джонс (Веренски, Аткинсон) – 26:30' (5x3)   2:3 Нюквист (Бьёркстранд, Фолиньо) – 27:17' (5x4)   3:3 Перро (Лаури, Копп) – 34:43' (5x5)   4:3 Копп – 58:06' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс» — 6:2. Гости потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пойнт (Рутта, Конакер) – 16:08' (5x5)   1:1 Грант – 18:00' (4x5)   2:1 Кучеров (Чирелли, Киллорн) – 25:28' (5x5)   2:2 Ракелль (Гецлаф, Фаулер) – 27:57' (5x5)   3:2 Пойнт (Хедман, Василевский) – 32:39' (5x4)   4:2 Марун (Пакетт, Сергачёв) – 34:25' (5x5)   5:2 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 46:20' (5x4)   6:2 Палат (Шаттенкирк, Гурд) – 57:27' (5x4)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Гости потерпели пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хиросе (Боуи) – 23:32' (5x5)   1:1 Палмьери (Холл, Ватанен) – 23:58' (5x5)   2:1 Батчер (Хишир) – 44:42' (5x5)   3:1 Коулман – 46:41' (5x5)   4:1 Холл – 55:23' (en)   5:1 Коулман (Вуд, Хейден) – 59:48' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:6. Команда Дэвида Куинна одержала победу, проигрывая 0:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Доми (Судзуки, Лехконен) – 02:03' (5x5)   2:0 Лехконен (Армиа, Райлли) – 10:00' (5x5)   3:0 Доми (Судзуки, Шьяро) – 19:26' (5x5)   4:0 Уэбер (Шьяро, Юдон) – 22:51' (5x5)   4:1 Хитил (Панарин, Шей) – 26:10' (5x5)   4:2 Бучневич (Хауден) – 27:06' (5x5)   4:3 Лемье (Фокс, Труба) – 29:30' (5x5)   5:3 Лехконен (Доми) – 45:20' (5x5)   5:4 Панарин (Крайдер, Строум) – 45:51' (5x5)   5:5 Лемье (Хауден, Шей) – 48:40' (4x5)   5:6 Труба (Строум) – 52:10' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5. Гости одержали вторую победу кряду после отставки Майка Бэбкока.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Маккиннон (Джонсон, Кадри) – 00:31' (5x5)   1:1 Шор (Энгвалль, Холл) – 09:49' (5x5)   1:2 Мэттьюс (Бэрри, Дермотт) – 10:56' (5x5)   1:3 Бэрри (Нюландер, Мэттьюс) – 13:22' (5x4)   1:4 Капанен (Спецца, Маззин) – 17:36' (5x5)   2:4 Бураковски (Донской, Кадри) – 30:21' (5x4)   3:4 Ничушкин (Коул) – 46:54' (5x5)   3:5 Хайман – 59:59' (en)

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Аккьяри) – 08:36' (5x5)   0:2 Бойл (Севьюр, Строльман) – 08:54' (5x5)   1:2 Песке (Терявяйнен, Эдмундсон) – 09:35' (5x5)   2:2 Нечас (Хэмилтон, Славин) – 14:20' (5x5)   3:2 Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) – 37:45' (5x5)   4:2 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 58:58' (en)

«Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд» — 5:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цукер (Хант, Цуккарелло) – 08:53' (5x4)   1:1 Дебраск (Хара, Ритчи) – 24:14' (5x5)   1:2 Раск (Сперджен, Сутер) – 26:14' (5x5)   1:3 Стаал (Сутер, Цуккарелло) – 34:26' (5x4)   2:3 Маршан (Крюг, Бержерон) – 39:56' (5x5)   2:4 Фиала – 45:19' (5x5)   3:4 Крейчи (Бержерон, Дебраск) – 58:05' (6x5)   4:4 Крейчи (Бержерон, Крюг) – 58:53' (6x4)   5:4 Крюг (Бержерон, Маршан) – 62:41' (3x3)

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:4 ОТ. Гости прервали шестиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Арвидссон, Йози) – 00:20' (5x5)   0:2 Экхольм (Гранлунд, Фаббро) – 03:40' (5x5)   1:2 Костин (Шенн) – 13:55' (5x5)   1:3 Сиссонс (Оливье, Уотсон) – 18:34' (5x5)   2:3 Пьетранджело (Перрон, О'Райлли) – 56:52' (6x4)   2:4 Йернкрок (Уотсон, Эллис) – 59:29' (en)

«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хинц (Клингберг, А. Радулов) – 14:08' (5x5)   1:1 Мяяття (Дебринкэт, Кейн) – 17:24' (5x5)   2:1 Павелски – 65:00' (ПБ)

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Драйзайтль, Кассиан) – 05:17' (5x5)   0:2 Бир (Драйзайтль, Кассиан) – 16:00' (5x5)   1:2 Икин (Холден) – 19:40' (5x5)   1:3 Гранлунд (Хас, Русселль) – 32:04' (5x5)   2:3 Теодор – 34:19' (5x5)   2:4 Макдэвид (Драйзайтль) – 42:11' (5x4)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сёренсен (Ферраро, Торнтон) – 26:38' (5x5)   1:1 Сизикас (Пелеч, Пулок) – 27:05' (5x5)   2:1 Кутюр (Кейн, Бёрнс) – 62:30' (3x3)
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