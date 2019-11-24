Результаты матчей НХЛ за 23 ноября 2019 года

23 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 14 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 Б.
«Филадельфия Флайерз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 Б. Гости прервали шестиматчевую серию поражений.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотс» — 2:3.
«Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс» — 6:2. Гости потерпели шестое поражение в последних семи матчах.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Гости потерпели пятое поражение кряду.
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:6. Команда Дэвида Куинна одержала победу, проигрывая 0:4.
«Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5. Гости одержали вторую победу кряду после отставки Майка Бэбкока.
«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 4:2.
«Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд» — 5:4 ОТ.
«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:4 ОТ. Гости прервали шестиматчевую серию поражений.
«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1 Б.
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 ОТ.
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