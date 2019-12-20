«Спартак» и «Сочи» не стали вносить изменения в составы на матч КХЛ

Сегодня, 20 декабря, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» будет принимать ХК «Сочи». Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч. Команды не стали ничего менять в сочетании звеньев и составах по сравнению с предыдущими матчами в КХЛ.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.
«Сочи»:
Проскуряков (Налимов);
Бертильссон – Эллис, Алтыбармакян – Росен – Стрёмвалль;
Погоришный – Климонтов, Лугин – Точицкий – Шмелёв;
Александров – Воробьёв, Выглазов – Коллинс – Рахимуллин;
Назаревич – Старков, Архипов – Томилин – Мосалёв.
- 20 декабря 2019
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