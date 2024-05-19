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Дубль Козенса помог Канаде одолеть Швейцарию и выйти на первое место в группе А на ЧМ-2024

Дубль Козенса помог Канаде одолеть Швейцарию и выйти на первое место в группе А на ЧМ-2024
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Швейцарии (3:2).

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
Канада
0:1 Козенс (Таварес, Манджапане) – 01:42 (pp)     1:1 Фиала (Хишир, Йози) – 11:15 (pp)     2:1 Лёффель (Тюркауф, Фора) – 25:03     2:2 Козенс (Манджапане, Таварес) – 28:46 (pp)     2:3 Пол (Манджапане, Козенс) – 30:39 (pp)    

Дублем в составе победителей отметился Дилан Козенс. Ещё один гол на счету Ника Пола.

У Швейцарии отличились Кевин Фиала и Ромен Лёффель.

Таким образом, канадцы вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в 6 матчах, обойдя Чехию и всё ту же Швейцарию, которая идёт на третьей строчке с 14 очками после 6 игр.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
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