Дубль Козенса помог Канаде одолеть Швейцарию и выйти на первое место в группе А на ЧМ-2024

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Швейцарии (3:2).

Дублем в составе победителей отметился Дилан Козенс. Ещё один гол на счету Ника Пола.

У Швейцарии отличились Кевин Фиала и Ромен Лёффель.

Таким образом, канадцы вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в 6 матчах, обойдя Чехию и всё ту же Швейцарию, которая идёт на третьей строчке с 14 очками после 6 игр.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.