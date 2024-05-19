Дубль Козенса помог Канаде одолеть Швейцарию и выйти на первое место в группе А на ЧМ-2024
Поделиться
В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Швейцарии (3:2).
ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
Канада
0:1 Козенс (Таварес, Манджапане) – 01:42 (pp) 1:1 Фиала (Хишир, Йози) – 11:15 (pp) 2:1 Лёффель (Тюркауф, Фора) – 25:03 2:2 Козенс (Манджапане, Таварес) – 28:46 (pp) 2:3 Пол (Манджапане, Козенс) – 30:39 (pp)
Дублем в составе победителей отметился Дилан Козенс. Ещё один гол на счету Ника Пола.
У Швейцарии отличились Кевин Фиала и Ромен Лёффель.
Таким образом, канадцы вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в 6 матчах, обойдя Чехию и всё ту же Швейцарию, которая идёт на третьей строчке с 14 очками после 6 игр.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Комментарии
- 20 мая 2024
-
00:03
- 19 мая 2024
-
23:53
-
23:36
-
23:05
-
22:44
-
22:24
-
21:56
-
21:27
-
21:11
-
21:00
-
20:46
-
20:32
-
20:10
-
19:37
-
19:33
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:11
-
16:45
-
16:31
-
16:03
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:00
-
12:35