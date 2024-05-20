Сборная Латвии по буллитам обыграла Словакию и сохранила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2024

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Латвии добилась победы над командой Словакии со счётом 3:2 Б.

Шайбами в составе победителей отметились Ральф Фрейбергс и Оскар Цибульскис. В серии буллитов всё решил точный бросок Данса Лочмелиса.

В составе сборной Словакии отличились Мартин Поспишил и Петер Цегларик.

Таким образом, команда Харийса Витолиньша набрала девять очков и занимает пятое место в таблице группы B. Для выхода в плей-офф латвийцам необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии так же в основное время в матче со Швецией.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.