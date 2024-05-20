«Приятно поговорить на родном языке». Свечников — об игре с россиянами за «Каролину»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников заявил, что прошедший сезон выдался для него тяжёлым, и оценил выступление в одной команде с соотечественниками. За «Харрикейнз» выступают Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Пётр Кочетков.

«Этот сезон выдался тяжёлым для меня, первые пару месяцев я испытывал проблемы со своим коленом и не мог играть в полную силу. В этом году я научился многому, выходил на каждый матч, полностью выкладываясь, и старался стать лучше каждый день.

Всегда здорово иметь в команде своих соотечественников. Приятно поговорить на своём родном языке, не только про хоккей, но и про жизнь, ведь мы имеем одну культуру», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

За 11 матчей текущего плей-офф Свечников набрал 11 (2+9) очков.