Тренер «Далласа» — об 1:5 с «Калгари»: не так мы хотели уйти на перерыв

Исполняющий обязанности главного тренера клуба «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Калгари Флэймз» (1:5). «Даллас» потерпел второе поражение подряд, пропустив в двух матчах 12 шайб.



Единственный гол за «Даллас» забил российский нападающий Денис Гурьянов.



«В последних трёх матчах мы отошли от своей игры. Конечно, не так мы хотели уйти на перерыв, но уж как есть», — приводит слова Боунесса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».



В следующем матче«Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш».