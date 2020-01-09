Стал известен состав сборной России U16 для подготовки к Олимпиаде

Юниорская сборная России U16 готовится к участию в юношеской Олимпиаде. Тренерский штаб команды вызвал для подготовки 25 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 14 нападающих), информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Вратари: Сергей Иванов («Металлург» Магнитогорск), Егор Корзин («Спартак»), Сергей Мурашов («Локомотив»);



Защитники: Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — «Локомотив»), Артём Барабоша, Артём Дуда (оба — ЦСКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Владислав Сапунов («Динамо» Москва), Александр Пелевин («Торпедо»), Адель Сафин («Ак Барс»);



Нападающие: Данила Бызов, Матвей Мичков, Александр Перевалов, Илья Роговский (все — «Локомотив»), Даниил Григорьев, Кирилл Долженков, Василий Средин (все — ЦСКА), Руслан Газизов, Вячеслав Малов (оба — «Авангард»), Даниил Давыдов, Семён Синяткин (оба — «Динамо» Санкт-Петербург), Илья Квочко («Металлург» Магнитогорск), Иван Мирошниченко («Витязь» Подольск), Никита Рыжов («Динамо» Москва).



Сбор продлится до 15 января и включит в себя два контрольных матча. Утром 16 января команда отправится в Швейцарию, где примет участие в хоккейном турнире Олимпиады.