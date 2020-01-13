Результаты матчей НХЛ за 12 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя шесть матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Виннипег Джетс» на домашнем льду проиграл «Нэшвилл Предаторз» — 0:1. Результативной передачей отметился российский нападающий «хищников» Яков Тренин.

«Миннесота Уайлд» уступил «Ванкувер Кэнакс» — 1:4. «Дикари» проиграли пятый из шести последних матчей.

«Детройт Ред Уингз» в родных стенах потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» — 1:5.

«Аризона Койотс» проиграл «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 Б. «Койоты» проиграли третью встречу подряд.

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1. У «молний» прервалась серия из десяти побед.

«Флорида Пантерз» разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 8:4. «Торонто» впервые за пять лет пропустил восемь шайб.