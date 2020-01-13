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Результаты матчей НХЛ за 12 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 12 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя шесть матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Виннипег Джетс» на домашнем льду проиграл «Нэшвилл Предаторз» — 0:1. Результативной передачей отметился российский нападающий «хищников» Яков Тренин.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Туррис (Тренин) – 11:53' (5x5)

«Миннесота Уайлд» уступил «Ванкувер Кэнакс» — 1:4. «Дикари» проиграли пятый из шести последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 29:20' (5x4)   1:1 Фолиньо (Канин, Бродин) – 31:58' (5x5)   1:2 Хорват (Пирсон) – 32:11' (5x5)   1:3 Стечер (Миллер) – 33:23' (5x5)   1:4 Хорват (Танев) – 59:54' (en)

«Детройт Ред Уингз» в родных стенах потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Родригес (Лазар, Шири) – 02:39' (5x5)   0:2 Родригес (Йокихарью, Монтур) – 05:00' (5x4)   0:3 Гиргенсонс – 12:43' (4x5)   1:3 Боуи (Фаббри, Ларкин) – 31:56' (5x5)   1:4 Богосян (Лазар, Фролик) – 42:35' (5x5)   1:5 Ристолайнен (Айкел, Далин) – 43:40' (5x4)

«Аризона Койотс» проиграл «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 Б. «Койоты» проиграли третью встречу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Макканн (Раст, Малкин) – 02:43' (5x3)   1:1 Гарланд (Холл, Голигоски) – 14:23' (5x5)   1:2 Хёрнквист (Малкин, Гальченюк) – 23:51' (5x4)   2:2 Холл (Дворак) – 29:51' (5x5)   3:2 Степан (Яльмарссон) – 51:28' (5x5)   3:3 Танев (Риикола, Руведел) – 56:58' (5x5)   3:4 Блюгерс – 65:00' (ПБ)

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1. У «молний» прервалась серия из десяти побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Джонсон (Хедман) – 20:37' (5x5)   1:1 Грин (Вуд, Хьюз) – 23:10' (5x5)   2:1 Зейджак (Гусев, Сиверсон) – 29:54' (5x5)   3:1 Вуд (Симмондс, Грин) – 59:59' (en)

«Флорида Пантерз» разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 8:4. «Торонто» впервые за пять лет пропустил восемь шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
8 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Браун (Коннолли, Трочек) – 01:49' (5x5)   2:0 Барков (Писик, Севьюр) – 03:47' (5x5)   3:0 Хоффман (Тонинато, Ватрано) – 13:39' (5x5)   4:0 Мэтисон (Трочек, Коннолли) – 20:49' (5x5)   5:0 Ватрано (Барков) – 22:25' (4x5)   5:1 Хайман (Райлли, Капанен) – 23:30' (5x5)   6:1 Трочек – 25:46' (5x5)   7:1 Юбердо (Барков, Стиллман) – 32:37' (5x5)   7:2 Марнер (Хайман, Бэрри) – 33:00' (5x5)   7:3 Таварес (Нюландер, Керфут) – 35:26' (5x5)   7:4 Марнер (Хайман) – 40:34' (5x5)   8:4 Хоффман (Юбердо, Дадонов) – 44:33' (5x4)
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