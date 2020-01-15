Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Бостон»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Коламбуса» отличились Александер Веннберг, Кевин Стенлунд и Райли Нэш. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
Таким образом, «Коламбус» одержал вторую победу подряд. «Бостон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Бостон Брюинз» встретится с «Питтсбург Пингвинз».
В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке разгромно обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 8:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Веннберг (Гавриков, Гербе) – 13:27' (5x5) 2:0 Стенлунд (Фолиньо, Бемстрём) – 45:46' (5x4) 3:0 Нэш – 53:05' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Эберле (Барзал, Ли) – 03:23' (5x5) 2:0 Бейли (Кюнхакль, Дэл Колл) – 03:59' (5x5) 3:0 Нельсон (Бовиллье) – 07:56' (5x5) 3:1 Гронек (Фаббри, Ларкин) – 11:45' (5x5) 4:1 Ли (Барзал, Эберле) – 18:30' (5x5) 5:1 Нельсон – 21:59' (5x5) 6:1 Добсон (Пулок, Комаров) – 22:40' (5x5) 7:1 Бовиллье (Пулок, Ледди) – 45:12' (5x5) 8:1 Комаров (Мейфилд) – 49:07' (5x5) 8:2 Смит (Эн, Немет) – 54:00' (5x5)
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