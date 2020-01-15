Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Коламбуса» отличились Александер Веннберг, Кевин Стенлунд и Райли Нэш. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Таким образом, «Коламбус» одержал вторую победу подряд. «Бостон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Бостон Брюинз» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке разгромно обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 8:2.