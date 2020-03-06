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«Автомобилист» забросил свою первую шайбу в серии плей-офф с «Сибирью»

«Автомобилист» забросил свою первую шайбу в серии плей-офф с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист», встреча проходит в Новосибирске (счёт 2:1, идёт первый период).

На 10-й минуте «Автомобилист» забросил свою первую шайбу в этом противостоянии плей-офф. В большинстве отличился Максим Березин. Ему ассистировали Павел Дацюк и Георгий Белоусов. Первые два матча завершились с сухим счётом в пользу «Сибири» — 2:0, 1:0 ОТ.

Видео доступно на сайте КХЛ.

«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.

«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.

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