«Автомобилист» забросил свою первую шайбу в серии плей-офф с «Сибирью»

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист», встреча проходит в Новосибирске (счёт 2:1, идёт первый период).



На 10-й минуте «Автомобилист» забросил свою первую шайбу в этом противостоянии плей-офф. В большинстве отличился Максим Березин. Ему ассистировали Павел Дацюк и Георгий Белоусов. Первые два матча завершились с сухим счётом в пользу «Сибири» — 2:0, 1:0 ОТ.

Видео доступно на сайте КХЛ.



«Сибирь»:

Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.



«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.