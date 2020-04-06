Стало известно, что казахстанский «Барыс» не сумел договориться с главным тренером Андреем Скабелкой по поводу нового контракта. 30 апреля специалист покинет клуб. На «Чемпионате» стартовал опрос: «В каком клубе КХЛ будет работать Андрей Скабелка?».

Пройти опрос можно на Quiz.



Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.