Источник: защитники Игорь Мясищев и Кирилл Лямин перейдут в «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником системы ЦСКА Игорем Мясищевым, сообщает Горобзор.ру. Кроме того, уфимский клуб заинтересован в переходе защитника московского «Динамо» Кирилла Лямина.
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ 23-летний Мясищев провёл за «Звезду» 53 матча и набрал 28 (5+23) очков при показателе полезности «+15» и 31 штрафной минуте. В 9 матчах плей-офф защитник отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «+10».
В сезоне-2019/2020 Лямин сыграл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 8 очков (2+8). В плей-офф 34-летний защитник в шести матчах забросил одну шайбу. В КХЛ он выступал также за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Нефтехимик» и «Автомобилист».
«Автомобилист» подписал контракт с экс-защитником «Салавата» Арзамасцевым
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