Бурк: больше всего я сожалею, что не смог выиграть Кубок Стэнли с «Бостоном»
Член Зала хоккейной славы НХЛ Рэй Бурк выразил сожаление, что не сумел выиграть Кубок Стэнли в составе «Бостон Брюинз». Брук провёл в «Бостоне» 21 сезон, но выиграл главный трофей НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш».
«Больше всего я сожалею, что не смог завоевать Кубок в составе „Бостона“. Я участвовал в чемпионском параде в Денвере в 2001 году и думал, каким бы он был в Бостоне. Когда „Бостон“ победил в 2011 году, я был уверен, что парад станет настоящим событием. Так и произошло. Я видел его. Так что мне бы хотелось только одного: победить с „Брюинз“ вместе с замечательными одноклубниками, с которыми я играл в этой команде», — приводит слова легендарного игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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