Мактавиш: Драйзайтль – одно из самых удачных приобретений «Эдмонтона» за десятилетие

Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крэйг Мактавиш поделился мнением о форварде команды Леоне Драйзайтле.

«Драйзайтль стал одним из самых удачных приобретений клуба за последнее десятилетие. Он составил отличную связку с Макдэвидом и потрясающе раскрылся рядом с ним. Они оба органично дополняют друг друга. Уверен, для Леона это не предел и в будущем он прибавит ещё, что поможет и клубу бороться за высокие места», – приводят слова Мактавиша «Известия».

Лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 стал Драйзайтль, набравший 110 (43+67) баллов в 73 матчах. Таким образом, впервые в истории НХЛ обладателем «Арт Росс Трофи» стал хоккеист из Германии.