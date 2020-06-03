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Мактавиш: Драйзайтль – одно из самых удачных приобретений «Эдмонтона» за десятилетие

Мактавиш: Драйзайтль – одно из самых удачных приобретений «Эдмонтона» за десятилетие
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крэйг Мактавиш поделился мнением о форварде команды Леоне Драйзайтле.

«Драйзайтль стал одним из самых удачных приобретений клуба за последнее десятилетие. Он составил отличную связку с Макдэвидом и потрясающе раскрылся рядом с ним. Они оба органично дополняют друг друга. Уверен, для Леона это не предел и в будущем он прибавит ещё, что поможет и клубу бороться за высокие места», – приводят слова Мактавиша «Известия».

Лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 стал Драйзайтль, набравший 110 (43+67) баллов в 73 матчах. Таким образом, впервые в истории НХЛ обладателем «Арт Росс Трофи» стал хоккеист из Германии.

«Арт Росс Трофи» выиграл Драйзайтль. Впервые немецкий игрок стал лучшим бомбардиром НХЛ
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