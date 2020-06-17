«Тяжёлая ситуация». Житник поделился мнением о состоянии хоккея на Украине

Олимпийский чемпион Алексей Житник признался, что его беспокоит состояние хоккея на Украине.
«У нас есть позитивные моменты, хоккей в Украине имеет многолетние традиции и всегда находит своего болельщика, вне зависимости от региона большой страны. Но есть и много негативных моментов. Главный показатель — 26-е место национальной сборной в мировом рейтинге. В самом начале века Украина входила в топ-10, а 26-е место — это наш антирекорд. Оказались, по сути, в третьей лиге, наши соперники — Литва, Эстония, Сербия. Четверть века назад о таких сборных мы и не слышали, теперь они — наши конкуренты. Тяжёлая ситуация.
Во второй половине нулевых ушло с арены последнее поколение, которое формировалось во времена советского хоккея. У меня нет никакой ностальгии по СССР в глобальном плане, но с точки зрения развития украинский хоккей в те годы был на высочайшем уровне. Прежде всего — молодёжные команды», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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