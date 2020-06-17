Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тяжёлая ситуация». Житник поделился мнением о состоянии хоккея на Украине

«Тяжёлая ситуация». Житник поделился мнением о состоянии хоккея на Украине
Хоккей / Прочие 0

Олимпийский чемпион Алексей Житник признался, что его беспокоит состояние хоккея на Украине.

«У нас есть позитивные моменты, хоккей в Украине имеет многолетние традиции и всегда находит своего болельщика, вне зависимости от региона большой страны. Но есть и много негативных моментов. Главный показатель — 26-е место национальной сборной в мировом рейтинге. В самом начале века Украина входила в топ-10, а 26-е место — это наш антирекорд. Оказались, по сути, в третьей лиге, наши соперники — Литва, Эстония, Сербия. Четверть века назад о таких сборных мы и не слышали, теперь они — наши конкуренты. Тяжёлая ситуация.

Во второй половине нулевых ушло с арены последнее поколение, которое формировалось во времена советского хоккея. У меня нет никакой ностальгии по СССР в глобальном плане, но с точки зрения развития украинский хоккей в те годы был на высочайшем уровне. Прежде всего — молодёжные команды», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020