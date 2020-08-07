«Вашингтон» уступил «Филадельфии», пропустив 3 шайбы. У Кузнецова и Орлова – «-2»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась встреча квалификационного раунда НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали номинальные хозяева площадки – 3:1 в пользу «лётчиков».

Счёт в игре в первом периоде открыли игроки «Флайерз» усилиями канадского нападающего Скотта Лоутона. Во втором отрезке встречи Трэвис Санхайм удвоил преимущество номинальных хозяев, а в третьем периоде всё тот же Лоутон довёл счёт до крупного, сделав дубль и набрав третье (2+1) очко в игре. Окончательный итог встречи подвёл нападающий «Вашингтона» Трэвис Бойд, размочивший счёт – 1:3.

Обзор встречи «Филадельфия» — «Вашингтон» доступен на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут и 26 секунд и, не отметившись набранными баллами за результативность, завершил встречу с показателем полезности «-1». Ещё двое россиян, выступающих за «Вашингтон», Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили встречу с коэффициентами полезности «-2», проведя 13 минут и 28 минут 17 секунд соответственно. Единственный россиянин в составе «столичных» с положительным показателем полезности – это Илья Ковальчук, у него «+1».



Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов показал второй показатель проведённого времени на льду – 27 минут и 26 секунд, а его коэффициент полезности составил «+1».



Выиграв 2 игры из 2, «Филадельфия Флайерз» делит первое место в группе Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 4 набранными очками. «Вашингтон Кэпиталз», набравший одно очко, занимает третье место.