Нападающий Илья Усов подписал полноценный контракт с минским «Динамо»
Нападающий Илья Усов подписал полноценный двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Ранее хоккеист находился на просмотре в клубе Континентальной хоккейной лиги.
19-летний нападающий прошёл с «зубрами» предсезонную подготовку. В полуфинале Кубка Салея он отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля».
Минувший сезон Усов отыграл в WHL, где в составе «Принс Альберт» провёл 58 матчей, в которых набрал 52 очка (22+30) и был признан лучшим новичком клуба.
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