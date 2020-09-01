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Нападающий Илья Усов подписал полноценный контракт с минским «Динамо»

Нападающий Илья Усов подписал полноценный контракт с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Илья Усов подписал полноценный двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Ранее хоккеист находился на просмотре в клубе Континентальной хоккейной лиги.

19-летний нападающий прошёл с «зубрами» предсезонную подготовку. В полуфинале Кубка Салея он отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля».

Минувший сезон Усов отыграл в WHL, где в составе «Принс Альберт» провёл 58 матчей, в которых набрал 52 очка (22+30) и был признан лучшим новичком клуба.

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