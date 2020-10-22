СКА — «Спартак»: опубликованы составы команд

СКА и «Спартак» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 22 октября, начало — в 19:30 мск.

СКА:

Хелльберг (Бердин);

Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Швец-Роговой;

Ожиганов — Дыбленко, Кузьменко — Аалтонен — Тренин;

Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин, Хуснутдинов, Ткачёв — Морозов — Галимов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Рылов — Пивцакин, Бакош — Лехтеря — Радил;

Мусин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Широков;

Зубарев — Кулик, Злобин — Аркалов — Цыплаков;

Кутейкин — Никишин, Талалуев — Шабловский — Круженков.

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