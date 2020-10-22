СКА — «Спартак»: опубликованы составы команд
СКА и «Спартак» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 22 октября, начало — в 19:30 мск.
СКА:
Хелльберг (Бердин);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Швец-Роговой;
Ожиганов — Дыбленко, Кузьменко — Аалтонен — Тренин;
Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин, Хуснутдинов, Ткачёв — Морозов — Галимов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Рылов — Пивцакин, Бакош — Лехтеря — Радил;
Мусин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Широков;
Зубарев — Кулик, Злобин — Аркалов — Цыплаков;
Кутейкин — Никишин, Талалуев — Шабловский — Круженков.
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