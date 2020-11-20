Голкипер «Салавата» Юха Метсола пропустил курьёзную шайбу после собственной ошибки

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола пропустил курьёзную шайбу. Это произошло в домашней встрече с московским «Спартаком».



При счёте 0:0 на старте второго периода матча шайба пришла к Метсоле, которого никто не атаковал. Капитан москвичей Анатолий Никонцев ускорился в зону уфимцев, после чего Метсола уехал за ворота и попытался сделать пас на Шакира Мухамадуллина. Однако Никонцев перехватил передачу и, выехав из-за ворот, отправил снаряд точно в цель. Метсола и попытавшийся помешать броску Владислав Картаев не смогли встать на пути шайбы.

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За пять минут до конца периода Сакари Маннинен сумел сравнять счёт. После двух периодов в матче ничья — 1:1.