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СКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Северсталь» в гостях

СКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Северсталь» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победную шайбу в составе «армейцев» забросил Евгений Кетов. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 38 бросков. Голы у «Северстали» забили Александр Петунин и Даниил Вовченко.

Это третья победа петербургского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 28 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» 29 ноября в Казани — с местным «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Петунин (Кудако) – 31:12' (5x5)   2:0 Вовченко (Кодола, Адамчук) – 33:44' (5x4)   2:1 Кемппайнен (Швец-Роговой, Марченко) – 45:28' (5x5)   2:2 Бурдасов (Ткачёв, Ожиганов) – 46:41' (5x4)   2:3 Кетов (Белов, Токранов) – 53:32' (5x5)
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