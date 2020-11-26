СКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Северсталь» в гостях

Петербургский СКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победную шайбу в составе «армейцев» забросил Евгений Кетов. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 38 бросков. Голы у «Северстали» забили Александр Петунин и Даниил Вовченко.

Это третья победа петербургского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 28 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» 29 ноября в Казани — с местным «Ак Барсом».