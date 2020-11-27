Юшкевич: «Автомобилист» — непростой соперник для ЦСКА. Они играют в атакующий хоккей

Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Реабилитировалась ли команда в Сочи после матча с «Сибирью»? Не стал бы так категорично заявлять. Длинный сезон, матчи через день. Команда выходила на тот матч опустошённой. После неё немного передохнули и сделали определённые выводы. Сконцентрировались на простых вещах, которые можем контролировать и вышли играть с «Сочи».

«Автомобилист» — всегда довольно непростой соперник для ЦСКА. Особенно здесь, в Екатеринбурге. Они всегда играли в атакующий хоккей. Их модель игры очень отличается от нашей. Сейчас у них новый тренер, команда более системная. Подбор игроков позволяет результативно атаковать и в то же время эффективно обороняться. Не зря они на первом месте в лиге по реализации большинства. Завтра играем без зрителей? Значит, будем играть в формате «5 на 5», а не «5 на 6», — приводит слова Юшкевича пресс-служба клуба.