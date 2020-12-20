Газманов зажигал на трибуне, Ротенберг шутил с Шипачёвым. Лучшие фото победы России

20 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сборная России переиграла команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала и стала победителем турнира. Встреча завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Форвард российской команды Дмитрий Воронков стал одним из главных героев встречи, он оформил дубль. Голкипер национальной сборной России Александр Самсонов отразил 20 бросков. Павел Карнаухов набрал два очка, один гол и один ассист. После матча, сборную России наградили главным призом турнира — Кубком Первого канала.

Лучшие кадры с матча Россия — Финляндия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.