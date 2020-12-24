Немировски — о 4:1 в матче с «Сочи»: игра мне не понравилась, но понравился результат

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:1).
«Матч получился достаточно равный. Игра мне не понравилась, но понравился результат. У нас будет четыре дня, чтобы потренироваться. В меньшинстве нам надо было сыграть по-другому, но это бывает. Артём Михеев лучше каждую смену, каждый матч, он привыкает к нашему стилю», – цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.
На третьей минуте матча Иван Чехович вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте Антон Шенфельд увеличил преимущество. На 18-й Кирилл Ураков с передачи Артёма Михеева довёл счёт до крупного. За две секунды до конца первого периода Василий Глотов отыграл одну шайбу, реализовав численное большинство. В середине второго игрового отрезка Кирилл Ураков с передачи Артёма Аляева оформил дубль.
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