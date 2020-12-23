«Торпедо» обыграло «Сочи» благодаря дублю Кирилла Уракова
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1.
На третьей минуте матча Иван Чехович вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте Антон Шенфельд увеличил преимущество. На 18-й Кирилл Ураков с передачи Артёма Михеева довёл счёт до крупного. За две секунды до конца первого периода Василий Глотов отыграл одну шайбу, реализовав численное большинство. В середине второго игрового отрезка Кирилл Ураков с передачи Артёма Аляева оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Чехович (Жафяров, Мили) – 02:36' (5x5) 2:0 Шенфельд (Белевич, Орлов) – 12:00' (5x5) 3:0 Ураков (Михеев) – 17:21' (5x5) 3:1 Глотов (Руденков, Рубцов) – 19:58' (5x4) 4:1 Ураков (Аляев) – 32:47' (5x5)
Следующую встречу «Торпедо» проведёт 28 декабря с рижским «Динамо». «Сочи» 25 декабря сыграет с «Локомотивом».
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