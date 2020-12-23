«Торпедо» обыграло «Сочи» благодаря дублю Кирилла Уракова

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1.



На третьей минуте матча Иван Чехович вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте Антон Шенфельд увеличил преимущество. На 18-й Кирилл Ураков с передачи Артёма Михеева довёл счёт до крупного. За две секунды до конца первого периода Василий Глотов отыграл одну шайбу, реализовав численное большинство. В середине второго игрового отрезка Кирилл Ураков с передачи Артёма Аляева оформил дубль.

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Следующую встречу «Торпедо» проведёт 28 декабря с рижским «Динамо». «Сочи» 25 декабря сыграет с «Локомотивом».