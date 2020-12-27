Сборная Швеции разгромила Чехию в стартовом матче МЧМ-2021, забросив семь шайб

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии. Победу в этой встрече одержала сборная Швеции со счётом 6:1.



На 11-й минуте Ян Мышак вывел чехов вперёд, реализовав численное большинство. Спустя всего 32 секунды шведская сборная смогла сравнять счёт — шайбу забросил Арвид Костмар. Затем по разу отличились Альбин Сундсвик, Эмиль Хейнеман, Теодор Нидербах, Эльмер Сёдерблом, Оскар Бьерселиус и Ноэль Гунлер.

Молодёжный чемпионат мира будет проходить с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.