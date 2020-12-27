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Сборная Швеции разгромила Чехию в стартовом матче МЧМ-2021, забросив семь шайб

Сборная Швеции разгромила Чехию в стартовом матче МЧМ-2021, забросив семь шайб
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии. Победу в этой встрече одержала сборная Швеции со счётом 6:1.

На 11-й минуте Ян Мышак вывел чехов вперёд, реализовав численное большинство. Спустя всего 32 секунды шведская сборная смогла сравнять счёт — шайбу забросил Арвид Костмар. Затем по разу отличились Альбин Сундсвик, Эмиль Хейнеман, Теодор Нидербах, Эльмер Сёдерблом, Оскар Бьерселиус и Ноэль Гунлер.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
7 : 1
Чехия U20
0:1 Мышак (Пытлик, Теплы) – 10:14' (5x4)   1:1 Костмар (Сёдерстрём, Хедстрём) – 10:46' (5x5)   2:1 Сундсвик (Хольмстрём, Броберг) – 29:08' (5x4)   3:1 Хейнеман (Броберг, Бьёрнфот) – 31:55' (4x5)   4:1 Нидербах (Броберг, Сёдерблом) – 36:05' (5x5)   5:1 Сёдерблом (Рэймонд, Сёдерстрём) – 45:04' (5x4)   6:1 Бьерселиус (Бьёрнфот, Нюбек) – 52:22' (5x5)   7:1 Гунлер (Сёдерстрём, Хольмстрём) – 57:37' (5x4)

Молодёжный чемпионат мира будет проходить с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Календарь МЧМ-2021
Турнирная таблица МЧМ-2021
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