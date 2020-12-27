Потапов: Чехия — достаточно хороший и неудобный соперник, готовимся со всей серьёзностью

Тренер молодёжной сборной России Владимир Потапов рассказал о подготовке к матчу с Чехией на МЧМ-2021.
«Проведен анализ и достаточно серьёзный разбор матча с США. Сделали акцент на такие основные моменты, как позиционная оборона, позиционная атака, оборона на возврате, построение обороны в средней зоне как нашей, так и соперника — всему этому было уделено внимание. Всё очень подробно посмотрели, указали команде, где можно усилить игру и как устранить недочёты.
Планируется ли ротация звеньев? Не знаю, можно ли говорить об этом, всё-таки это информация для внутреннего пользования. Конечно, у тренерского штаба есть какие-то наработки, мы пытаемся улучшить и разнообразить игру в атаке и сделать её надёжнее в обороне.
Сборной Чехии уделяем очень большое внимание, потому что мы все помним, чем закончились и как проходили первые 5 минут в матче с ними на Кубке Карьяла, когда они прижали нас к нашим воротам. В тот момент команда, возможно, оказалась чуть не готова, и чтобы такого не повторилось завтра, будем работать над этим сегодня. Несмотря на поражение от шведов, Чехия — достаточно хороший и неудобный соперник, готовимся к нему со всей серьёзностью», — приводит слова Потапова пресс-служба ФХР.
- 27 декабря 2020
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