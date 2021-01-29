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«Флорида» без Бобровского уступила «Коламбусу», «Монреаль» обыграл «Калгари»

«Флорида» без Бобровского уступила «Коламбусу», «Монреаль» обыграл «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В эту ночь в НХЛ параллельно проходило сразу несколько встреч. Так, «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ.

Страж ворот «Пантерз» Сергей Бобровский на этот матч остался в запасе, его коллега по амплуа Крис Дриджер отразил 29 бросков из 31. Российские представители «Коламбуса» — форвард Михаил Григоренко и защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметились, проведя на льду 14 минут 8 секунд и 18 минут 58 секунд соответственно. У экс-форварда ЦСКА Григоренко показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Койву (Робинсон, Кукан) – 17:03' (5x5)   1:1 Вераге (Дюклер) – 37:14' (5x5)   2:1 Доми (Веренски) – 46:21' (5x4)   2:2 Луостаринен (Строльман, Нутиваара) – 52:56' (5x5)   3:2 Тексье – 65:00' (ПБ)

В другой игре «Монреаль Канадиенс» уверенно разобрался с «Калгари Флэймз» — 4:2, при этом подопечные Клода Жюльена до последней минуты вели со счётом 4:0.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов в 4-м матче кряду не набирает очков. Его время на льду составило 18 минут 46 секунд при показателе полезности «0». Его коллега по амплуа из «Калгари» Никита Нестеров за 16 минут 14 заработал отрицательный показатель полезности – «-1», не набрав баллов за результативность.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Галлахер (Перри, Котканиеми) – 10:07' (5x4)   2:0 Уэбер (Питри, Друен) – 15:39' (5x4)   3:0 Андерсон (Котканиеми, Друен) – 28:21' (5x5)   4:0 Тоффоли (Судзуки) – 39:35' (4x5)   4:1 Лучич (Беннетт, Райан) – 58:42' (5x5)   4:2 Андерссон (Годро, Линдхольм) – 59:38' (5x4)
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