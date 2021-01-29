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«Оттава» потерпела 7-е поражение подряд в НХЛ, уступив на выезде «Ванкуверу»

«Оттава» потерпела 7-е поражение подряд в НХЛ, уступив на выезде «Ванкуверу»
Хоккей / НХЛ 0

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» продлил свою серию поражений до 7 матчей, уступив хозяевам льда – «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:4.

В составе «Ванкувера» отличились Брок Бёзер (дубль), Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон. Автором единственной шайбы «Оттавы» стал Тома Шабо.

Российские представители «Оттавы» защитник Никита Зайцев и форвард Евгений Дадонов провели на льду 20 минут 33 секунды и 16 минут 48 секунд, не отметившись результативными действиями. У обоих по «-1» по показателю полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 05:30' (5x4)   2:0 Петтерссон (Бёзер, Хьюз) – 10:49' (5x5)   3:0 Бёзер (Петтерссон, Холтби) – 24:32' (5x5)   3:1 Шабо – 34:15' (5x5)   4:1 Пирсон (Хёгландер) – 41:47' (5x5)

В параллельной игре «Торонто Мэйпл Лифс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв на выезде «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Спецца (Бойд) – 09:29' (5x5)   0:2 Нюландер (Таварес, Спецца) – 18:22' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 38:11' (5x3)   2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 47:00' (5x4)   2:3 Симмондс (Марнер, Райлли) – 47:56' (5x4)   3:3 Кассиан (Туррис, Ларссон) – 51:11' (5x5)   3:4 Мэттьюс (Броди, Керфут) – 53:36'
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