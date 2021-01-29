«Оттава» потерпела 7-е поражение подряд в НХЛ, уступив на выезде «Ванкуверу»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» продлил свою серию поражений до 7 матчей, уступив хозяевам льда – «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:4.

В составе «Ванкувера» отличились Брок Бёзер (дубль), Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон. Автором единственной шайбы «Оттавы» стал Тома Шабо.

Российские представители «Оттавы» защитник Никита Зайцев и форвард Евгений Дадонов провели на льду 20 минут 33 секунды и 16 минут 48 секунд, не отметившись результативными действиями. У обоих по «-1» по показателю полезности.

В параллельной игре «Торонто Мэйпл Лифс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв на выезде «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.