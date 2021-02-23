«Кингз» обыграли «Сент-Луис», одержав пятую победу подряд
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди и Дастин Браун (2). Эта победа стала для «Кингз» пятой подряд, у «Блюз» это второе поражение кряду.
Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Лос-Анджелес» 27 и 28 февраля сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» 28 февраля проведёт выездную встречу с «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее в рамках игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2), «Каролина Харрикейнз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4), «Флорида Пантерз» победил «Даллас Старз» (3:1), а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Калгари Флэймз» (0:3).
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
07:05
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:34
-
03:45
-
02:49
-
02:17
- 22 февраля 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:24
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
21:55
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
21:00
-
20:43
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
19:55
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:20
-
19:06
-
18:35
-
18:10
-
17:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам