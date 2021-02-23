«Кингз» обыграли «Сент-Луис», одержав пятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди и Дастин Браун (2). Эта победа стала для «Кингз» пятой подряд, у «Блюз» это второе поражение кряду.

Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Лос-Анджелес» 27 и 28 февраля сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» 28 февраля проведёт выездную встречу с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее в рамках игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2), «Каролина Харрикейнз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4), «Флорида Пантерз» победил «Даллас Старз» (3:1), а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Калгари Флэймз» (0:3).