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«Кингз» обыграли «Сент-Луис», одержав пятую победу подряд

«Кингз» обыграли «Сент-Луис», одержав пятую победу подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди и Дастин Браун (2). Эта победа стала для «Кингз» пятой подряд, у «Блюз» это второе поражение кряду.

Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Лос-Анджелес» 27 и 28 февраля сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» 28 февраля проведёт выездную встречу с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее в рамках игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2), «Каролина Харрикейнз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4), «Флорида Пантерз» победил «Даллас Старз» (3:1), а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Калгари Флэймз» (0:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Виларди (Картер, Грундстрём) – 17:30' (5x4)   0:2 Браун – 38:54' (5x5)   0:3 Браун – 58:57' (en)
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