«Авангард» подписал контракт с Иваном Мирошниченко на три года
Один из самых талантливых хоккеистов России 2004 г. р. Иван Мирошниченко подписал новый контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омского клуба. Соглашение рассчитано на три года.
В нынешнем сезоне Мирошниченко выступает в МХЛ в составе «Омских Ястребов». Он провёл в регулярном чемпионате 16 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+9».
Напомним, Мирошниченко перешёл в систему «Авангарда» из СШОР «Витязь». На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.
Ранее сообщалось, что Мирошниченко собирается продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу.
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