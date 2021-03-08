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«Автомобилист» — «Авангард»: Никита Трямкин открыл счёт после ошибки Игоря Бобкова

«Автомобилист» — «Авангард»: Никита Трямкин открыл счёт после ошибки Игоря Бобкова
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Екатеринбурге принимает омский «Авангард» (1:0, идёт первый период).

На седьмой минуте встречи игроки «Автомобилиста» пошли в атаку. Шайбу получил Георгий Белоусов, убежавший в контратаку по правому флангу. Голкипер Игорь Бобков далеко выехал, а нападающий просто объехал ворота и, обыграв пытавшегося выбить шайбу в падении Павла Дедунова, отдал передачу на Никиту Трямкина. Защитник бросил в одно касание, открыв счёт в этой встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Календарь плей-офф КХЛ
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