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«Флорида» обыграла «Коламбус» благодаря 38 сейвам Бобровского

«Флорида» обыграла «Коламбус» благодаря 38 сейвам Бобровского
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Коламбус Блю Джекетс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Патрик Хёрнквист, Оуэн Типпетт и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 38 сейвов из 40 бросков.

За «Коламбус» голы забили Майкл Дель Зотто и Оливер Бьёркстранд. Защитник Владислав Гавриков за 16.45 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

«Флорида» одержала пятую победу в последних 10 играх, у «Коламбуса» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Пантерз» 14 и 16 марта примут «Чикаго Блэкхоукс», а «Блю Джекетс» 14 и 15 марта проведут домашние матчи с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ламмикко (Уигар) – 04:59' (5x5)   0:2 Хёрнквист (Экблад, Юбердо) – 22:45' (5x4)   1:2 Дель Зотто (Робинсон, Тексье) – 25:45' (5x5)   1:3 Типпетт (Форслинг, Веннберг) – 38:12' (5x4)   2:3 Бьёркстранд (Веренски) – 51:38' (5x5)   2:4 Вераге – 59:37' (en)
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