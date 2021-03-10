«Флорида» обыграла «Коламбус» благодаря 38 сейвам Бобровского

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Коламбус Блю Джекетс».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Патрик Хёрнквист, Оуэн Типпетт и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 38 сейвов из 40 бросков.
За «Коламбус» голы забили Майкл Дель Зотто и Оливер Бьёркстранд. Защитник Владислав Гавриков за 16.45 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
«Флорида» одержала пятую победу в последних 10 играх, у «Коламбуса» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Пантерз» 14 и 16 марта примут «Чикаго Блэкхоукс», а «Блю Джекетс» 14 и 15 марта проведут домашние матчи с «Даллас Старз».
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