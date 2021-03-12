Все фавориты плей-офф прошли дальше. Впервые в 1-м раунде лишь одна серия ушла в 6 матчей

После победы магнитогорского «Металлурга» в матче с нур-султанским «Барысом» со счётом 5:3, позволившей «сталеварам» выиграть серию и выйти в следующий раунд, стали известны все участники второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Во второй раунд из Западной конференции вышли ЦСКА (1), СКА (2), московское «Динамо» (3) и «Локомотив» (4).

Из Восточной конференции участниками стали «Ак Барс» (1), «Авангард» (2), «Металлург» (3) и «Салават Юлаев» (4).

Таким образом, в нынешнем плей-офф во второй раунд прошли все фавориты розыгрыша.

Кроме того, впервые в истории КХЛ в первом раунде только одна серия ушла в шесть матчей. Магнитогорский «Металлург» только в шестом матче смог сломить сопротивление «Барыса» (5:3, 4-2).