Все фавориты плей-офф прошли дальше. Впервые в 1-м раунде лишь одна серия ушла в 6 матчей
После победы магнитогорского «Металлурга» в матче с нур-султанским «Барысом» со счётом 5:3, позволившей «сталеварам» выиграть серию и выйти в следующий раунд, стали известны все участники второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Во второй раунд из Западной конференции вышли ЦСКА (1), СКА (2), московское «Динамо» (3) и «Локомотив» (4).
Из Восточной конференции участниками стали «Ак Барс» (1), «Авангард» (2), «Металлург» (3) и «Салават Юлаев» (4).
Таким образом, в нынешнем плей-офф во второй раунд прошли все фавориты розыгрыша.
Кроме того, впервые в истории КХЛ в первом раунде только одна серия ушла в шесть матчей. Магнитогорский «Металлург» только в шестом матче смог сломить сопротивление «Барыса» (5:3, 4-2).
Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:27
-
19:15
-
19:08
-
19:07
-
18:51
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:34
-
17:24
-
17:12
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:38
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
14:44
-
14:20
-
13:48
-
13:30
-
13:01
-
12:47
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам