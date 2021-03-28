МакДэвид вошёл в шестёрку лучших игроков НХЛ

Коннор МакДэвид стал шестым действующим игроком, кому удалось отдать 40 голевых передач менее, чем в 36 играх.
МакДэвид присоединился к Сидни Кросби, которому потребовалось 34 матча в сезоне 2006/2007 года, Микко Рантанену(32 матча, сезон 2018/2019), Евгению Малкину(32 матча, сезон 2008/2009), Блейку Уилеру(35 матчей, сезон 2018/2019) и Джейсону Спецце (35 матча, сезон 2005/2006).
В нынешнем сезоне канадский нападающий провёл 35 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 41 голевую передачу, набрав 62 очка.
В следующем матче «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч пройдет 30 марта в 2:00 (мск). Команды сыграют на «Скотиабанк-Арена» в Торонто. Напомним, сегодняшний матч между соперниками завершился со счётом 4:3.Победу в овертайме одержали хоккеисты «Торонто». Коннор МакДэвид поучаствовал в двух комбинациях, завершившихся шайбами в ворота команды соперника. На счету нападающего две голевые передачи.
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