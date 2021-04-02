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«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче с 7 голами, у Андрея Свечникова «+1»

«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче с 7 голами, у Андрея Свечникова «+1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Каролины» дублем отличился Уоррен Фёгеле и ещё одной шайбе забросили Винсент Трочек и Йеспер Фаст. Российский нападающий Андрей Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «+1». За «Чикаго» забивали Доминик Кубалик, Брэндон Хагель и Дилан Строум. Российский защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Хэмилтон, Фаст) – 09:48' (5x5)   0:2 Фёгеле (Стаал, Нидеррайтер) – 22:22' (5x5)   1:2 Кубалик (Калинюк, де Хаан) – 35:21' (5x5)   2:2 Хагель (Дак) – 45:46' (5x5)   2:3 Фёгеле (Нидеррайтер, Стаал) – 46:54' (5x5)   3:3 Строум (Мёрфи, Янмарк) – 50:24' (5x5)   3:4 Фаст (Трочек, Песке) – 59:31' (5x5)
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