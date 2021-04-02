«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче с 7 голами, у Андрея Свечникова «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Каролины» дублем отличился Уоррен Фёгеле и ещё одной шайбе забросили Винсент Трочек и Йеспер Фаст. Российский нападающий Андрей Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «+1». За «Чикаго» забивали Доминик Кубалик, Брэндон Хагель и Дилан Строум. Российский защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.