В «Ванкувере» зафиксировано ещё несколько случаев заражения коронавирусом

В команде Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» зафиксированы ещё случаи положительной сдачи тестов на коронавирус, сообщает североамериканский инсайдер Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что COVID-19 зафиксирован как у игроков, так и у сотрудников.

Ранее НХЛ отменила все матчи «Ванкувера» до 6 апреля.



Причиной данного решения послужило выявление двух случаев заражения коронавирусной инфекцией американского центрального нападающего Адама Годетта и его канадского коллеги по амплуа Джейка Виртанена, а также нескольких сотрудников тренерского штаба.



Ожидается, что хоккеисты «Кэнакс» вернутся к тренировкам не ранее 6 апреля, а вновь выйдут на лёд не ранее 8 апреля.



Таким образом, отложены матчи «Ванкувера» с «Калгари Флэймз» (1 апреля, начало — в 5:30 мск), с «Эдмонтон Ойлерз» (4 апреля, в 5:00 мск) и «Виннипег Джетс» (5 апреля, в 4:00 мск).