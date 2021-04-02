НХЛ отложила все игры «Ванкувера» до 6 апреля

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги объявила, что все игры канадского хоккейного клуба «Ванкувер Кэнакс» отложены до 6 апреля.

Причиной данного решения послужило выявление двух случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией американского центрального нападающего Адама Годетта и его канадского коллеги по амплуа Джейка Виртанена, а также нескольких сотрудников тренерского штаба.

Ожидается, что хоккеисты «Кэнакс» вернутся к тренировкам не ранее 6 апреля, а вновь выйдут на лёд – не ранее 8 апреля.

Таким образом, отложены игры «Ванкувер Кэнакс» с «Калгари Флэймз» (1 апреля, начало — в 5:30 мск), с «Эдмонтон Ойлерз» (4 апреля, в 5:00 мск) и «Виннипег Джетс» (5 апреля, в 4:00 мск).