Слепышев: у меня 4 минуты штрафа за 60 игр, а тут 6 за два периода. Надо играть аккуратнее

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился рассказал о своих удалениях, а также о взаимодействии с Сошниковым после третьей игры финальной серии Западной Конференции Кубка Гагарина со СКА (5:2).

«Выиграли, может, не всё удалось, что задумано. Легко пропустили, но не расслабились, добавили во втором периоде, довели дело до победы. Чисто за себя могу сказать – у меня 4 удаления за 60 игр в сезоне, а тут шесть схватил за два периода. Не хотел поднимать клюшку, но попал по игроку. Потом СКА хотел побороться за шайбу, нужно играть аккуратнее.

Мы с Никитой Сошниковым уже играли, мы так забивали в овертайме в Ярославе, в седьмом матче тоже играли. Такой вариант был возможен, считаю, неплохо сыграли. У каждого игрока есть сильные качества, у Никиты огромный опыт, он может побороться, и забить, и отдать. У них у всех есть сильные качества, это маленькие нюансы. Я готов играть с любым, все партнёры высокого уровня. Не всё получается в большинстве, работаем, разговариваем. Сегодня сработало, здорово», – передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова

Напомним, что после трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-0.



В следующем матче команды встретятся 8 апреля в Петербурге. Начало – в 19:30 мск.