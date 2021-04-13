Капитан «Амура» Йордан: мы не выполнили задачу, не вышли в плей-офф

Капитан «Амура» Михал Йордан подвёл итоги сезона для хабаровской команды.



«Не очень удачный сезон, потому что мы не выполнили задачу, не вышли в плей-офф. Очень сложный сезон на фоне всего, что происходит в мире, это и нашу команду не обошло — игроки заболели прямо перед стартом чемпионата. Первые восемь или даже десять матчей за основу выходили играть хоккеисты молодёжки. Мы не набирали очков, шла череда поражений. А потом, когда хоккеисты основы вернулись в строй, соперники набрали какой-никакой тонус, а нам нужно было только входить в этот ритм, плюс после болезни не так-то просто играть.



Если бы не такое начало, когда мы потеряли много очков, то наверняка у нас было бы больше шансов выполнить поставленную задачу. Если говорить о себе, то по набранным очкам получился лучший сезон в КХЛ. Я рад, что так вышло, потому что каждый ставит перед собой цель на новый сезон — сыграть лучше, чем в предыдущем. Надеюсь, что в следующем сезоне буду ещё больше полезен команде, в которой буду играть, и помогу выйти в плей-офф», — приводит слова Йордана официальный сайт КХЛ.