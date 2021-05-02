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«Монреаль» отыгрался с 0:2 и победил «Оттаву» в овертайме, у Дадонова и Зуба по очку

«Монреаль» отыгрался с 0:2 и победил «Оттаву» в овертайме, у Дадонова и Зуба по очку
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Монреаль» отличились Джефф Питри, Тайдер Тоффол и Коул Кофилд. При этом, в третьем периоде команда уступала 0:2.

В составе гостей забивали Тим Штюцле и Тома Шабо. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб также записал в свой актив результативную передачу. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал.

В другом матче «Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграла «Коламбус Блю Джекетс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Зуб, Уайт) – 34:52' (5x5)   0:2 Шабо (Дадонов, Пинто) – 45:51' (5x5)   1:2 Питри (Тоффоли) – 48:12' (5x5)   2:2 Тоффоли (Судзуки, Перри) – 54:25' (5x4)   3:2 Кофилд (Питри, Эванс) – 62:25' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Доми (Бьёркстранд, Робинсон) – 03:00' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 18:44' (5x5)   2:1 Хэмилтон (Неделькович) – 64:07' (3x3)
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