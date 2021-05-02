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«Монреаль» отыгрался с 0:2 и победил «Оттаву» в овертайме, у Дадонова и Зуба по очку

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Монреаль» отличились Джефф Питри, Тайдер Тоффол и Коул Кофилд. При этом, в третьем периоде команда уступала 0:2.

В составе гостей забивали Тим Штюцле и Тома Шабо. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб также записал в свой актив результативную передачу. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал.

В другом матче «Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграла «Коламбус Блю Джекетс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.