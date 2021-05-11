«Флорида» в меньшинстве забила «Тампе» после грубой ошибки Василевского
В Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Во втором периоде Юхо Ламмикко в меньшинстве забил второй гол за «Флориду», воспользовавшись грубой ошибкой российского голкипера «Тампы» Андрей Василевского.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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