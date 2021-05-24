Николишин: давайте теперь Россия уберёт в ответ все латышские флаги над их посольством

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о скандале, который возник на чемпионате мира в Риге (Латвия). Ранее власти города заменили флаг России, который висел на площади вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо него был вывешен флаг Олимпийского комитета России.

«Латыши никогда не отличались здравыми действиями и мыслями по отношению к России. Мне сложно объяснить, с какой радости они поменяли наш флаг на площади в центре города. С другой стороны, люди в своей стране… Мне непонятно, что они хотели этим показать. Давайте теперь Россия в ответ уберёт все латышские флаги над их посольством или в других местах. Не понимаю, для чего нужно было это делать», — цитирует Николишина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.