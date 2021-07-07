«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником сборной США

«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с защитником Кристианом Воланином, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что двустороннее соглашение с 26-летним уроженцем Квебека, который выступал за сборную США на последнем чемпионате мира, рассчитано на один год. Сумма сделки составит $ 750 тыс.
Воланин оказался в «Кингз» в ходе прошлого сезона в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». Всего в лиге он провёл 61 матч, в которых набрал 18 (5+13) очков.
Напомним, «Лос-Анджелес» занял шестое место в Западном дивизионе и не смог пробиться в плей-офф. Команда одержала 21 победу (по одной из них — в овертайме и в серии буллитов) в 56 встречах и набрала 49 очков. На счету «Дэвилз» 28 поражений в основное время, шесть — в овертайме и ещё одно — в серии буллитов.
- 7 июля 2021
-
23:12
-
22:38
-
22:38
-
22:37
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:20
-
20:55
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:23
-
18:46
-
18:31
-
18:07
-
17:55
-
17:25
-
17:00
-
16:57
-
16:51
-
16:23
-
15:22
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00