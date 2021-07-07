«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником сборной США

«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с защитником Кристианом Воланином, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что двустороннее соглашение с 26-летним уроженцем Квебека, который выступал за сборную США на последнем чемпионате мира, рассчитано на один год. Сумма сделки составит $ 750 тыс.

Воланин оказался в «Кингз» в ходе прошлого сезона в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». Всего в лиге он провёл 61 матч, в которых набрал 18 (5+13) очков.

Напомним, «Лос-Анджелес» занял шестое место в Западном дивизионе и не смог пробиться в плей-офф. Команда одержала 21 победу (по одной из них — в овертайме и в серии буллитов) в 56 встречах и набрала 49 очков. На счету «Дэвилз» 28 поражений в основное время, шесть — в овертайме и ещё одно — в серии буллитов.