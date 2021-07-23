Фридман: хоккеисты всё меньше хотят играть в Канаде из-за налогов, соцсетей и пандемии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил информацию, что канадские клубы стали менее популярны среди свободных агентов.



«Уникальным, но ценным примером может быть новоявленный обладатель Кубка Стэнли Дэвид Савар, потому что, по слухам, он более охотно, чем некоторые из игроков, рассматривает варианты игры в Канаде.



Один генменеджер сказал в четверг, что он все больше и больше слышит от игроков, что они предпочитают не играть в Канаде. «Это реально правда», — сказал он, упомянув высокие налоги, давление в социальных сетях и более жёсткие ограничения, связанные с пандемией», — заявил Фридман.



Отметим, что у Савара завершается срок действия контракта с кэпхитом $ 4,25 млн. В прошедшем сезоне он провёл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав в них 6 (1+5) баллов. В плей-офф Савар сыграл в 20 встречах, сделав в них пять голевых передач.