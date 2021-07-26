Харийс Витолиньш возглавил сборную Латвии по хоккею

Тренер Харийс Витолиньш возглавил сборную Латвии.
На этом посту специалист сменит Боба Хартли. Первым турниром Витолиньша станет отборочный этап на Олимпийские игры в августе 2021 года.
«Я благодарен федерации хоккея Латвии за доверие и возможность возглавить сборную в олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея, и подтверждаю, что и я, и команда тренеров приложим все усилия, чтобы получить путёвку на Олимпийские игры в Пекине. Я рад, что Артис Абольс также согласился стать моим ассистентом», — цитирует Витолиньша сайт ФХЛ.
Большую часть своей карьеры Витолиньш входил в тренерский штаб Олега Знарка, работав с ним ассистентом в сборной Латвии (2004-2011), ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), сборной России (2014-2018), СКА (2016-2018) и московском «Спартаке» (2019-2021).
Также он имеет опыт главного тренера, возглавляя московское «Динамо» с 2014 по 2015 год, а также тренировав швейцарский «Давос» с 2018 по 2019 год.
На прошедшем в мае-июне 2021 года домашнем чемпионате мира, сборная Латвии заняла шестое место в группе В и не смогла пробиться в плей-офф.
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