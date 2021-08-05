Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» по буллитам обыграл СКА на Sochi Hockey Open

«Автомобилист» по буллитам обыграл СКА на Sochi Hockey Open
Аудио-версия:
Комментарии

«Автомобилист» одержал победу по буллитам над СКА на Sochi Hockey Open со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, 0:0). Встреча проходила на стадионе «Шайба».

Первую шайбу в игре на первой минуте второго периода в большинстве забросил форвард СКА Йоонас Кемппайнен. Ответную шайбу через 18 секунд также в большинстве забросил защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин. Вперёд клуб из Екатеринбурга вывел форвард Райан Спунер на четвёртой минуте второго периода в ситуации «пять на четыре».

На 36-й минуте счёт матча сравнял защитник петербуржцев Игорь Ожиганов. Через три минуты форвард Антон Бурдасов вывел СКА вперёд. На 55-й минуте нападающий Степан Хрипунов сделал счёт равным.

В серии буллитов точные броски за «Автомобилист» совершили Сергей Шумаков и Григорий Белоусов. У СКА единственный буллит забросил Кирилл Марченко.

СКА следующий матч проведёт в субботу, 7 августа, с «Трактором». Начало — в 13:00 мск. «Автомобилист» завтра, 6 августа, также сыграет с клубом из Челябинска. Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
05 августа 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кемппайнен – 20:41' (5x3)   1:1 Гуркин (Шумаков, Кормье) – 20:59' (5x5)   1:2 Спунер (Гуркин, Блэкер) – 23:35' (5x4)   2:2 Ожиганов – 35:47' (5x5)   3:2 Бурдасов (Ожиганов, Марченко) – 38:43' (5x4)   3:3 Хрипунов (Романцев) – 54:48' (5x5)   3:4 Белоусов – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021