«Автомобилист» по буллитам обыграл СКА на Sochi Hockey Open

«Автомобилист» одержал победу по буллитам над СКА на Sochi Hockey Open со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, 0:0). Встреча проходила на стадионе «Шайба».



Первую шайбу в игре на первой минуте второго периода в большинстве забросил форвард СКА Йоонас Кемппайнен. Ответную шайбу через 18 секунд также в большинстве забросил защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин. Вперёд клуб из Екатеринбурга вывел форвард Райан Спунер на четвёртой минуте второго периода в ситуации «пять на четыре».



На 36-й минуте счёт матча сравнял защитник петербуржцев Игорь Ожиганов. Через три минуты форвард Антон Бурдасов вывел СКА вперёд. На 55-й минуте нападающий Степан Хрипунов сделал счёт равным.



В серии буллитов точные броски за «Автомобилист» совершили Сергей Шумаков и Григорий Белоусов. У СКА единственный буллит забросил Кирилл Марченко.



СКА следующий матч проведёт в субботу, 7 августа, с «Трактором». Начало — в 13:00 мск. «Автомобилист» завтра, 6 августа, также сыграет с клубом из Челябинска. Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.