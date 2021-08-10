Седлак: когда тренер орёт, команда паникует. Торторелла кричит, а Гатиятулин спокойный

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением о главном тренере клуба Анваре Гатиятулине и сравнил его с другими специалистами.



«Гатиятулин именно такой, каким выглядит, очень приятный человек, всегда улыбается. В прошлом году, когда он только пришёл в команду, мой русский был ещё не так хорош, сейчас я понимаю больше. Но даже тогда он всегда мне улыбался, что-то говорил, был милым. Никогда не видел, чтобы он взрывался или злился. Он спокойный человек, это помогает команде. Даже когда что-то идёт не так, он никогда не орёт, всегда пытается объяснить по-человечески, что именно ты сделал не так или как сделать лучше. Это важно для команды, потому что не возникает паники.



Он, конечно, может сказать жёстко, но есть разница между жёсткостью и простым ором. У меня было много тренеров, которые кричали, у таких игроки бояться играть. Когда кто-то жёстко высказывает, я знаю, что напортачил. А Анвар просто подходит и говорит: «Эй, тебе нужно быть лучше». То есть он может жёстко высказаться, но в хорошем ключе. Всегда же можно объяснить по-человечески, все мы люди. Если я недоволен игрой партнёра по звену, то подойду к нему и скажу: «Может, стоит сделать иначе, вот так и так?» Нет смысла орать на людей.



В НХЛ я работал только с Джоном Тортореллой, он известен тем, что кричит на людей. Причина, наверное, всегда есть, но мне кажется, лучше просто подойти к человеку и спокойно сказать, а не сердиться.



Вот Джаред Беднар, с которым я работал в АХЛ, был классным тренером, очень спокойно себя вёл на скамейке. Это один из лучших тренеров, с кем мне довелось поработать. Если честно, они с Анваром похожи в том, как выстраивают общение с игроками. Он, конечно, может «напихать», но во время игры спокоен, а в раздевалке может высказать тебе своё мнение. Важно сохранять спокойствие во время игры. Не раз видел, как тренеры начинают орать на скамейке, и команда начинает паниковать на льду. Спокойствие Анвара мне очень нравится», — сказал Седлак в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.