Квартальнов заявил, что Любимов в команде, а Хенкель получил травму в игре с «Магниткой»
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с «Металлургом» (5:2) сообщил о том, что форвард Роман Любимов продолжает являться игроком клуба, а также сообщил о состоянии защитника Кристиана Хенкеля.
«Роман Любимов уже не в команде? Он в команде, никаких официальных вещей нет. Пока он не в составе, пока не ставим его.
Что с Хенкелем? Он должен был завтра отправляться на сбор, у них там важный этап (олимпийская квалификация у сборной Беларуси – Прим. «Чемпионата»). Пока даже, честно, сказать не могу. Он, может быть, даже не поедет. У него травма. Не могу сказать, что слишком серьёзная… Надо у доктора узнать. Это травма нижней части тела», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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