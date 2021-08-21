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Дронов — о 0:1 со СКА: когда не идёт игра, нужно забить «мусорный» гол. Не получилось

Дронов — о 0:1 со СКА: когда не идёт игра, нужно забить «мусорный» гол. Не получилось
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал поражение в матче Кубка Чемпионов со СКА (0:1).

«Неплохо начали матч. В принципе, вели игру, во втором периоде чуть не выполнили тренерское задание, отступили от того, что хотим видеть. В третьем пытались дожать, но тяжело забить, когда команда соперника обороняется всей пятёркой, немного не хватило.

В таких матчах нужно с мясом заносить шайбу в ворота, с защитниками и вратарём. Если не идёт игра, и забиваешь «мусорный» гол, матч может развернуться в другую сторону. В этот раз не получилось. Сильно расстроились, что не попали в финал. Это командный вид спорта, главное – результат. Поражения всегда неприятны, хочется побеждать», — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

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