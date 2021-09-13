Леонтьев — о 0:4 с «Металлургом»: соперник сегодня был очень силён. Есть над чем работать

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (0:4).



«Наши парни сражались, но такие быстрые голы — первый бросок и гол, то от конька залетит. Понятно, что после такого трудно войти в игру. У нас были моменты и даже забитый гол, но, правда, не засчитали. Соперник сегодня был очень силён. Несмотря на такой счёт, парни сражались до конца. Молодцы. С нашей стороны было плохое большинство. Есть над чем работать. Всё разберем и проанализируем.



Туохимаа сыграл пятый матч подряд. Другие вратари не готовы выйти на лёд? Сегодня готовился сыграть Ярослав Озолин, но приболел. Туохимаа сыграл не запланировано.



Когда счёт 0:3, ты торопишься скорее забить, скорее переломить ситуацию. Это когда ты ведёшь 3:0, то играешь раскрепощённо. Можешь и в пустые ворота завести, и пас отдать, а когда «горишь» 0:3, естественно, стараешься быстрее забить, и из-за этой спешки происходит то, что сегодня произошло. Плюс вратарь соперника сыграл здорово.



Проигрываешь вбрасывания — это сразу отдаёшь инициативу сопернику. Мы над игрой на «точке» работаем с июля ежедневно но пока что есть, то есть», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.