Леонтьев — о 0:4 с «Металлургом»: соперник сегодня был очень силён. Есть над чем работать

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (0:4).
«Наши парни сражались, но такие быстрые голы — первый бросок и гол, то от конька залетит. Понятно, что после такого трудно войти в игру. У нас были моменты и даже забитый гол, но, правда, не засчитали. Соперник сегодня был очень силён. Несмотря на такой счёт, парни сражались до конца. Молодцы. С нашей стороны было плохое большинство. Есть над чем работать. Всё разберем и проанализируем.
Туохимаа сыграл пятый матч подряд. Другие вратари не готовы выйти на лёд? Сегодня готовился сыграть Ярослав Озолин, но приболел. Туохимаа сыграл не запланировано.
Когда счёт 0:3, ты торопишься скорее забить, скорее переломить ситуацию. Это когда ты ведёшь 3:0, то играешь раскрепощённо. Можешь и в пустые ворота завести, и пас отдать, а когда «горишь» 0:3, естественно, стараешься быстрее забить, и из-за этой спешки происходит то, что сегодня произошло. Плюс вратарь соперника сыграл здорово.
Проигрываешь вбрасывания — это сразу отдаёшь инициативу сопернику. Мы над игрой на «точке» работаем с июля ежедневно но пока что есть, то есть», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.
- 13 сентября 2021
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